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Барселона – Сельта: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

21:55 380 Читати українською
Барселона – Сельта: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Барселона – Сельта: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Барселона в рамках 13-го тура испанской Примеры принимает в родных стенах Сельту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

23’ Лионель Месси
45+1’ Лионель Месси
 
Лукас Оласа 42’
23’ Лионель Месси
42’ Лукас Оласа
45+1’ Лионель Месси

Матч 13-го тура Ла Лиги Барселона – Сельта начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24"

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Роберто, Де Йонг, Артур – Месси, Гризманн, Фати

Запасные: Нету, Бускетс, Видаль, Дембеле, Лангле, Ракитич, Суарес

Сельта: Бланко – Мальо, Айду, Араухо, Оласа – Лоботка, Шейх, Бельтран – Систо, Аспас, Хунка

Запасные: Альварес, Саинц, Костас, Мендес, Йокушлу, Суарес, Фернандес

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