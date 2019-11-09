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Барселона – Сельта: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

21:55 389 Читать на русском
Барселона – Сельта: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Барселона – Сельта: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Барселона в рамках 13-го туру іспанської Прімери приймає у рідних стінах Сельту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

23’ Ліонель Мессі
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі
 
Лукас Оласа 42’
23’ Ліонель Мессі
42’ Лукас Оласа
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі

Матч 13-го туру Ла Ліги Барселона – Сельта розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24"

Вальверде зізнався, що керівництво Барселони висловило йому підтримку

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Фірпо – Роберто, Де Йонг, Артур – Мессі, Грізманн, Фаті

Запасні: Нету, Бускетс, Відаль, Дембеле, Лангле, Ракітіч, Суарес

Сельта: Бланко – Мальйо, Айду, Араухо, Оласа – Лоботка, Шейх, Бельтран – Сісто, Аспас, Хунка

Запасні: Альварес, Саінц, Костас, Мендес, Йокушлу, Суарес, Фернандес

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Іспанія Барселона Барселона Барселона - Сельта Сельта Сельта
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