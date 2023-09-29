"ФК Барселона хочет публично продемонстрировать свое неприятие неоправданной и неуместной атаки ФК Севилья, клуба, который сегодня отказался сесть за стол во время официального обеда между директорами перед сегодняшним матчем между обеими командами на стадионе Монтжуик, где их представители также отказались присутствовать в почетной ложе.

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В дополнение к этому пренебрежению, андалузский клуб направил общественности заявление, в котором выражает "возмущение и неприятие практик бывших руководителей ФК Барселона, обвиняемых по "делу Негрейры", и сообщает об их отсутствии в ложе на сегодняшнем матче". Барселона понимает, что это нападение на каталонскую институцию и неприемлемое нарушение.

Так называемое "дело Негрейры" не может служить оправданием для таких действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиционирование ФК Севилья четко упреждает факты, которые ни в коем случае, ни в одной из предыдущих и гипотетических классификаций не являются аккредитованными.

Кроме того, судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическую и правовую ситуацию ФК Барселона в процедуре; юридически это очень противоречиво; это не станет обоснованным доказательством и будет должным образом рассмотрено Клубом. Президент ФК Барселона Жоан Лапорта уже вмешался несколько месяцев назад в чрезвычайное собрание Ла Лиги, специально созвав это дело, где он дал всевозможные объяснения и разъяснения по этому поводу.

Действия ФК Севилья также абсолютно несоответствующие, учитывая, что, с одной стороны, в нем упоминается презумпция невиновности, а с другой – отрицается ее применение в отношении ФК Барселона в рамках судебной процедуры, которая сейчас рассматривается.

Учитывая эту недопустимую и неоправданную позицию ФК Севилья, ФК Барселона считает все отношения с учреждением Севильи разорванными, пока оно не исправит свою текущую позицию", – говорится в официальном заявлении "блаугранас".

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