"ФК Барселона хоче публічно продемонструвати своє неприйняття невиправданої та недоречної атаки ФК Севілья, клубу, який сьогодні відмовився сісти за стіл під час офіційного обіду між директорами перед сьогоднішнім матчем між обома командами на стадіоні Монтжуїк, де їхні представники також відмовилися бути присутніми на почесній ложі.

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На додаток до цієї зневаги, андалузький клуб надіслав громадськості заяву, в якій висловлює "обурення та неприйняття практик колишніх керівників ФК Барселона, звинувачених у "справі Негрейри", і повідомляє про їхню відсутність у ложі на сьогоднішньому матчі". Барселона розуміє, що це напад на каталонську інституцію та неприйнятне порушення.

Так звана "справа Негрейри" не може служити виправданням для таких дій, оскільки судова процедура перебуває на дуже передчасній стадії розслідування, а позиціонування ФК Севілья чітко упереджує факти, які ні в якому разі, ні в жодній з попередніх і гіпотетичних класифікацій не є акредитованими.

Крім того, судове рішення, про яке було повідомлено вчора, жодним чином не змінює фактичну та правову ситуацію ФК Барселона у процедурі; юридично це дуже суперечливо; це не стане обґрунтованою доказовою діяльністю та буде належним чином розглянуто Клубом. Президент ФК Барселона Жоан Лапорта вже виступив кілька місяців тому на надзвичайній асамблеї Ла Ліги, де він дав усілякі пояснення та роз’яснення у цій справі.

Дії ФК Севілья також є абсолютно невідповідними, враховуючи те, що, з одного боку, в ній згадується презумпція невинуватості, а з іншого – заперечується її застосування щодо ФК Барселона в рамках судової процедури, яка зараз розглядається.

Враховуючи цю неприпустиму та невиправдану позицію ФК Севілья, ФК Барселона вважає всі відносини з установою Севільї розірваними, доки вона не виправить свою поточну позицію", – йдеться в офіційній заяві "блаугранас".

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