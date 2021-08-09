Барселона зустрічалась з Ювентусом у традиційному Кубку Гампера. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Гампера

Барселона – Ювентус – 3:0

Голи: Депай, 3, Брейтвейт, 57, Пуч, 90+2

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Барселона у красивому матчі легко впоралась з Ювентусом без Ліонеля Мессі. Героєм матчу став новачок "блаугранас" Мемфіс Депай, який відкрив рахунок у поєдинку, а потім ювелірним навісом асистував Брейтвейту.

Варто віддати належне і супернику, Кріштіану Роналду та компанія не давали спокою обороні каталонців, але майстерна гра голкіпера Барси Нето нівелювала усі спроби туринців відігратись.

Окрасою зустрічі став гол Рікарда Пуча. Молодий півзахисник майстерним обвідним ударом вразив ворота Юве з-за меж штрафного майданчика.

Барселона забирає трофей Кубка Гампера і готується до старту нового сезону, який розпочнеться для підопічних Кумана 15 серпня матчем Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.

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