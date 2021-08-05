Хавбек Зальцбурга Лука Сучич на всю жизнь запомнит спарринг против Барселоны.

Барселона в товарищеском матче уступила Зальцбургу, пропустив решающий гол на последних минутах.

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Одним из героев матча стал 18-летний Лука Сучич. В конце первого тайма хорватский полузащитник решился на дальний удар и попал в девятку. Выстрел был настолько мощным, что голкипер Барселоны даже не успел ничего сделать.

Напомним, поединок завершился победой австрийцев со счетом 2:1.

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