Хавбек Зальцбурга Лука Сучіч на все життя запам'ятає спаринг проти Барселони.

Барселона у товариському матчі поступилась Зальцбургу, пропустивши вирішальний гол на останніх хвилинах.

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Одним з героїв матчу став 18-річний Лука Сучіч. Наприкінці першого тайму хорватський півзахисник наважився на дальній удар та влучив у дев'ятку. Постріл був настільки потужним, що голкіпер Барселони навіть не встиг нічого зробити.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою австрійців з рахунком 2:1.

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