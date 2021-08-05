Товарищеские матчи: Барселона проиграла Зальцбургу, Аякс уничтожил Лидс, Лестер обыграл Вильярреал дорогой ценой
Топ-клубы Европы продолжают подготовку к новому сезону. Читайте отчет самых интересных товарищеских матчей на Футбол 24.
Товарищеские матчи
Зальцбург – Барселона – 2:1
Голы: Сучич, 43, Ааронсон, 90 – Брейтуэйт, 83
Аякс – Лидс – 4:0
Голы: Классен, 2, Схурс, 28, Гравенберх, 43, Данилу, 85
Валенсия – Милан – 0:0 (пен. 5:3)
Лестер – Вильярреал – 3:2
Голы: Сьоюнджю, 40, Барнс, 42, Перес, 51 – Ниньо, 76, Мильян, 83
Челси – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Зиеш, 16, 49 – Лукас, 56, Бергвейн, 70
Роналду выйдет на матч против Барселоны
Зальцбург в родных стенах порадовал своих болельщиков заслуженной победой над Барселоной. Шедевральный гол юного Сучича стал украшением спарринга. Брейтвуэт сумел выровнять положение, но последнее слово все же было за хозяевами.
Лидс потерпел болезненного поражения от Аякса. Амстердамцы вдоволь поглумились над представителем АПЛ, забив подопечным Бьелсы 4 безответных мяча.
Милан имеет амбициозные планы на следующий сезон, но Валенсия указала Пиоли на проблемы с реализацией у его подопечных. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти "россонери" оказались слабее.
Лестер первым забил Вильярреалу три мяча, что позволило "лисам" расслабиться, чем и воспользовались триумфаторы Лиги Европы. "Желтая субмарина" отквитала два гола, но полноценный камбэк Вильярреалу не удался. Также эта игра запомнилась неприятным эпизодом с защитником Лестера Уэсли Фофана. После жесткого подката француз был вынужден покинуть поле, а видеоповтор выглядел довольно жутко.
Челси и Тоттенхэм не выявили сильнейшего в перестрелке. В лондонском дерби "шпоры" сумели парировать дубль Зиеша своими двумя голами. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.
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