Товарищеские матчи

Зальцбург – Барселона – 2:1

Голы: Сучич, 43, Ааронсон, 90 – Брейтуэйт, 83

Аякс – Лидс – 4:0

Голы: Классен, 2, Схурс, 28, Гравенберх, 43, Данилу, 85

Валенсия – Милан – 0:0 (пен. 5:3)

Лестер – Вильярреал – 3:2

Голы: Сьоюнджю, 40, Барнс, 42, Перес, 51 – Ниньо, 76, Мильян, 83

Челси – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Зиеш, 16, 49 – Лукас, 56, Бергвейн, 70

Роналду выйдет на матч против Барселоны

Зальцбург в родных стенах порадовал своих болельщиков заслуженной победой над Барселоной. Шедевральный гол юного Сучича стал украшением спарринга. Брейтвуэт сумел выровнять положение, но последнее слово все же было за хозяевами.

Лидс потерпел болезненного поражения от Аякса. Амстердамцы вдоволь поглумились над представителем АПЛ, забив подопечным Бьелсы 4 безответных мяча.

Милан имеет амбициозные планы на следующий сезон, но Валенсия указала Пиоли на проблемы с реализацией у его подопечных. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти "россонери" оказались слабее.

Лестер первым забил Вильярреалу три мяча, что позволило "лисам" расслабиться, чем и воспользовались триумфаторы Лиги Европы. "Желтая субмарина" отквитала два гола, но полноценный камбэк Вильярреалу не удался. Также эта игра запомнилась неприятным эпизодом с защитником Лестера Уэсли Фофана. После жесткого подката француз был вынужден покинуть поле, а видеоповтор выглядел довольно жутко.

Apparently Fofana has had his leg broken in a pre season friendly meaning his season is basically already over, so stupid from the other player. pic.twitter.com/SdSPUwxEPp — george (@StokeyyG2) August 4, 2021

Челси и Тоттенхэм не выявили сильнейшего в перестрелке. В лондонском дерби "шпоры" сумели парировать дубль Зиеша своими двумя голами. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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