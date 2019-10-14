Барселона пропишет космическую сумму отступных в новом контракте Фати

Испанская Барселона намерена предложить новый контракт юной звезде команды Ансу Фати.

"Сине-гранатовые" готовы подписать с 16-летним футболистом полноценный контракт игрока первой команды, по условиям которого молодой талант заработает 1 млн евро за первый год, информирует Mundo Deportivo.

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Со второго года контракта, в зависимости от успехов футболиста, его зарплата будет расти. Также важным пунктом нового соглашения будет сумма отступных за Фати, которая составит 100 млн евро.

Напомним, Фати дебютировал за Барселону в текущем сезоне. В его активе 2 гола в 5 атчах в Ла Лиге.

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