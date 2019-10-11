Фати получил вызов в сборную Испании U-21 – сенсационный талант заменил своего одноклубника из Барселоны

Молодежная сборная Испании вызвала юного нападающего Барселоны Ансу Фати на ближайший матч отбора Евро-2021.
Фати заменил в составе молодежки травмированного одноклубника из Барселоны – Карлеса Переса, информирует сайт сборной Испании.
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16-летний нападающий родился в Гвинее-Бисау, а недавно получил испанское гражданство. Он может дебютировать за сборную Испании U-21 уже 15 октября, когда состоится матч квалификации Евро-2021 против Черногории. В текущем сезоне Фати провел 5 игр в Примере и смог отличиться двумя голами и одним ассистом.
Талант Барселоны также может выступить за испанцев на летней Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.
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