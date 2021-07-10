Хетафе на своем официальном сайте объявил о полноценном переходе Карлеса Аленьи из Барселоны.

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Хавбек выступал за клуб из пригорода Мадрида во второй половине сезона 2020/21, сыграв в 22 матчах Ла Лиги, в которых записал в свой актив 2 гола и 2 ассиста. Контракт Аленьи с Хетафе рассчитан на 5 лет. Каталонцы сохранили право обратного выкупа хавбека, а также получат 50% от будущего трансфера игрока.

Напомним, Карлес является воспитанником Барселоны, за свою карьеру сыграл 44 матча в составе "блаугранас", отметившись 3 голами. Кроме Хетафе, Аленья также выступал за Бетис на правах аренды.

Отметим, ранее Барса отпустила Фирпо, Тодибо, Матеуса Фернандеса, Тринкау и Миранду.

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