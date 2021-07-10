Хетафе на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний перехід Карлеса Аленьї з Барселони.

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Хавбек виступав за клуб з передмістя Мадрида у другій половині сезону 2020/21, відігравши у 22 матчах Ла Ліги, в яких записав до свого активу 2 голи та 2 асисти. Контракт Аленьї з Хетафе розрахований на 5 років. Каталонці зберегли право зворотного викупу хавбека, а також отримають 50% від майбутнього трансферу гравця.

Нагадаємо, Карлес є вихованцем Барселони, за свою кар'єру відіграв 44 матчі у складі "блаугранас", відзначившись 3 голами. Окрім Хетафе, Аленья також виступав за Бетіс на правах оренди.

Зауважимо, раніше Барса відпустила Фірпо, Тодібо, Матеуса Фернандеса, Трінкау та Міранду.

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