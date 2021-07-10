Барселона продолжает искать варианты усиления полузащиты после срыва трансфера Вейналдума и обратила свое внимание на Сауля Ньигеса.

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Каталонцы осознают, что для подписания новых игроков придется отдавать своих звезд, а потому намерены обменять Гризманна на Сауля, сообщает Mundo Deportivo, который называет такой потенциальный бартер "бомбой лета". Испанец размышляет над отъездом из Мадрида, поскольку начал получать меньше игрового времени, но Атлетико стремится заработать немалую сумму на трансфере хавбека.

Что насчет Гризманна, то наставник "матрасников" Диего Симеоне был бы рад снова видеть француза в своем составе. Препятствием может стать высокая зарплата Антуана, однако в Атлетико убеждены, что нападающий согласится на ее снижение ради возвращения в Мадрид.

К слову, Сауль провел 41 матч в составе Атлетико в прошлом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и ассист. Гризманн же сыграл в 51 поединке во всех соревнованиях, отметившись 20 голами и 13 ассистами.

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