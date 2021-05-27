Руководство Барселоны направило аргентинском нападающему "блаугранас" Лионелю Месси, который сейчас находится в расположении сборной Аргентины, 10-летний контракт, сообщает AS.

Месси останется в Барселоне, – beIn Sports

Соглашение будет разбито на три периода. Первые два включают его пребывание в клубе, а третий позволит аргентинцу стать послом Барселоны во время выступлений в МЛС и после его возвращения из США. Лео еще не ответил на предложение, однако, отмечается, что контакты между представителями Барселоны и агентом игрока Хорхе Месси в последние дни усилились.

Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта настроен оптимистично относительно нового контракта. Пока неизвестно, сколько Месси будет зарабатывать, ведь размер его зарплаты будет зависеть от результатов аудита. Однако, уже сейчас очевидно, что аргентинец будет вынужден пойти на снижение зарплаты.

Напомним, действующий контракт 33-летнего аргентинца с "блаугранас" завершается летом.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21