Незважаючи на те, що аргентинський форвард уже другий сезон виступає за ПСЖ.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі на клубному рівні захищає кольори ПСЖ вже другий сезон поспіль. Але попри це Барселона все одно отримає від ФІФА компенсацію за виступи аргентинця на чемпіонаті світу в Катарі, інформує Mundo Deportivo.

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Повідомляється, що ФІФА заплатить за гравців не тільки чинним клубам, але й тим клубам, кольори яких ці футболісти захищали в останніх трьох сезонах. А в сезоні-2020/21 Мессі виступав у складі Барселони.

Таким чином ФІФА заплатить Барсі за виступи Мессі на ЧС-2022 117 216 євро.

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