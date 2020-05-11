toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Барселона положила глаз на защитника Уотфорда – он арендован клубом Примеры

10:05 46 Читати українською
Барселона положила глаз на защитника Уотфорда – он арендован клубом Примеры
Первис Эступиньян (справа) / Reuters

Защитник испанской Осасуны Первис Эступиньян, права на которого принадлежат английскому Уотфорду, попал в сферу интересов Барселоны.

"Блаугранас" готовы отдать за левого защитника 10 млн евро, сообщает Sport.es.

Барселона хочет воспользоваться проблемами Лиона, чтобы забрать бывшую цель Шахтера

Играть на Камп Ноу, однако, Эступиньян не будет. По крайней мере, сразу – Барса готовится отдать его в аренду другому клубу Ла Лиги, скорее всего, Вальядолиду. Соглашение Уотфорда с Осасуной рассчитано до лета 2021-го, потому памплонцы стремятся сохранить эквадорца на Рейно де Наварро.

Однако, "шершни" имеют опцию досрочного завершения аренды. Уотфорд собирается активировать ее, поскольку интерес к защитнику якобы также проявляют мадридский Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Первис Эступиньян провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо

blog_ava
Йович определился со своим будущим в Реале
06:00
144
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Испания Трансферы Чемпионата Испании Барселона Барселона Осасуна Осасуна Уотфорд Уотфорд Первис Эступиньян Первис Эступиньян Трансферы Барселоны
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
11
час
:
16
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук