Барселона положила глаз на защитника Уотфорда – он арендован клубом Примеры

Защитник испанской Осасуны Первис Эступиньян, права на которого принадлежат английскому Уотфорду, попал в сферу интересов Барселоны.

"Блаугранас" готовы отдать за левого защитника 10 млн евро, сообщает Sport.es.

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Играть на Камп Ноу, однако, Эступиньян не будет. По крайней мере, сразу – Барса готовится отдать его в аренду другому клубу Ла Лиги, скорее всего, Вальядолиду. Соглашение Уотфорда с Осасуной рассчитано до лета 2021-го, потому памплонцы стремятся сохранить эквадорца на Рейно де Наварро.

Однако, "шершни" имеют опцию досрочного завершения аренды. Уотфорд собирается активировать ее, поскольку интерес к защитнику якобы также проявляют мадридский Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Первис Эступиньян провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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