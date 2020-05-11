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Барселона накинула оком на оборонця Уотфорда – він орендований клубом Прімери

10:03 223 Читать на русском
Барселона накинула оком на оборонця Уотфорда – він орендований клубом Прімери
Первіс Еступіньян (праворуч) / Reuters

Оборонець іспанської Осасуни Первіс Еступіньян, права на якого належать англійському Уотфорду, потрапив до сфери зацікавлень Барселони.

"Блаугранас" готові віддати за лівого оборонця 10 млн євро, повідомляє Sport.es.

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Грати на Камп Ноу, однак, Еступіньян не буде. Принаймні, відразу – Барса готується віддати його в оренду іншому клубу Ла Ліги, найімовірніше, Вальядоліду. Угода Уотфорда з Осасуною розрахована до літа 2021 року, тому памплонці прагнуть зберегти еквадорця на Рейно де Наварро.

Проте, "шершні" мають опцію дострокового завершення оренди. Уотфорд збирається активувати її, оскільки інтерес до захисника нібито також проявляють мадридський Атлетіко та Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Первіс Еступіньян провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач.

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