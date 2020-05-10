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Барселона хочет воспользоваться проблемами Лиона, чтобы забрать бывшую цель Шахтера

13:28 57 Читати українською
Барселона хочет воспользоваться проблемами Лиона, чтобы забрать бывшую цель Шахтера
Бруно Гимараес / Getty Images

Молодой хавбек Лиона Бруно Гимараес попал на радары Барселоны.

Бразилец за полгода выступлений в Европе смог поразить каталонский гранд, сообщает AS.

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Лион в январе заплатил Атлетико Паранаэнсе 20 млн евро и не пожалел о своем выборе. Гимараес сразу стал ключевым игроком центра поля, особенно запомнилось его выступление в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Но из-за досрочного завершения Лиги 1 Лион не будет играть в еврокубках в следующем сезоне и вынужден продавать своих лидеров. Барселона хочет воспользоваться ситуацией, чтобы забрать 22-летнего бразильца за умеренные деньги.

Добавим, что Гимараес мог оказаться в Испании еще до перехода в Лион. Его активно торговал Атлетико, также была информация об интересе Шахтера к перспективному хавбеку.

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Испания Франция Трансферы Трансферы Барселоны Бруно Гимараес Бруно Гимараес Барселона Барселона Лион Лион
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