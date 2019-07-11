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Фрэнки де Йонг рассказал, куда планировал перейти до трансфера в Барселону

10:23 109 Читати українською
Фрэнки де Йонг рассказал, куда планировал перейти до трансфера в Барселону
Фрэнки де Йонг / Reuters

Хавбек Фрэнки де Йонг даже не мечтал оказаться в испанском гранде этим летом.

"Если честно, раньше я планировал пойти по стопам Овермарса – сначала перейти из Аякса в Арсенал, а уже потом в Барселону. Но, поскольку появилась возможность сразу оказаться в каталонском клубе, то теперь я там, где и хотел быть. Получилось быстрее, чем я мог мечтать.

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Нетрудно понять, почему много молодых ребят выбирают своим любимым клубом Барселону или Реал. Хотя, в свое время я считал, что Арсенал играет в достаточно красивый футбол", – сказал де Йонг в интервью Voetbal International.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов экс-игрок Аякса провел 31 матч, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами.

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Трансферы Барселона Барселона Аякс Аякс Испания Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Трансферы Барселоны Арсенал Арсенал
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