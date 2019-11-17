Барселона ожидает решения Месси о продлении контракта

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль рассказал, что клуб ожидает решения Лионеля Месси о продолжении сотрудничества.

"Переговоры уже ведутся. Я не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения. Но клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно быстрее.

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О сроке контракта будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно", – цитирует Абидаля Mundo Deportivo.

Отметим, что действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до 30-го июня 2021 года. В этом сезоне аргентинец отличился 8 раз в 7 матчах испанской Ла Лиги, а также забил один гол в Лиге чемпионов.

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