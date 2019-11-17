Барселона очікує на рішення Мессі щодо продовження контракту

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль розповів, що клуб очікує на рішення Ліонеля Мессі щодо продовження співпраці.

"Переговори вже ведуться. Я не знаю, чи з'являться новини найближчим часом, оскільки рішення залежить від гравця і його оточення. Але клуб розраховує, що питання буде закрите якомога швидше.

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Про термін контракту буде відомо після того, як все вирішиться, але я налаштований позитивно", – цитує Абідаля Mundo Deportivo.

Зазначимо, що чинний контракт Мессі з Барселоною розрахований до 30-го червня 2021-го року. У цьому сезоні аргентинець відзначився 8 разів у 7 матчах іспанської Ла Ліги, а також забив один гол у Лізі чемпіонів.

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