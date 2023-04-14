Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган, скорее всего, продолжит карьеру на Камп Ноу.

32-летний хавбек сборной Германии, который летом станет свободным агентом, решил присоединиться к Барселоне. Представитель футболиста провел переговоры с техническим секретарем Барсы Матеу Алемани в офисе каталонского клуба. Встреча длилась более часа, информирует EL Chiringuito.

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После этого целый ряд испанских СМИ сообщил, что капитан Манчестер Сити согласовал с "блаугранасом" контракт по схеме 2+1. Зарплата Гюндогана в Барселоне составит 12 млн в год без учета налогов (приблизительно 6 млн чистыми – прим).

Гюндоган защищает цвет Ман Сити с 2016-го и остается важным игроком для Гвардиолы. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил столько же ассистов.

Ранее Барса договорилась о бесплатном переходе центрбека Атлетика Иньиго Мартинеса. Кроме этого, каталонцы собираются вернуть Лео Месси.

¡¡IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv!!



Cumbre de MATEU ALEMANY con el REPRESENTANTE de GÜNDOGAN.



️La reunión ha durado una hora.



@marccnunezz pic.twitter.com/5qsTUhkF5a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2023