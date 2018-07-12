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Барселона оформит трансфер Лангле 12 июля, – СМИ

11 июля 23:47 326 Читати українською
Барселона оформит трансфер Лангле 12 июля, – СМИ
Клеман Лангле / Getty Images

Барселона согласовала трансфер защитника Севильи Клемана Лангле. Переход был отложен из-за бюрократических проблем.

Защитник Севильи Клеман Лангле уже 12 июля будет представлен в качестве игрока Барселоны, сообщает AS.

Барселона официально подписала Артура из Гремио, клаусула – 400 млн евро

"Блаугранас" в течение долгого времени вели переговоры с андалусийцами о переходе игрока, но трансфер не мог состояться из-за бюрократических проблем.

Барса была готова выплатить клаусулу француза 35 миллионов евро несколькими платежами, однако Севилья отказалась и хочет получить всю сумму сразу, на Камп Ноу согласились на такие условия.

Также футболистом интересовался Манчестер Юнайтед, который ищет игроков в линию защиты.

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