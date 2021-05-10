Барселона обнародовала список игроков, которые отправятся на поединок 36-го тура Ла Лиги против Леванте.

Рональд Куман заявил 23 игроков на выездной поединок против Леванте, сообщает официальный твиттер Барселоны. Отметим присутствие в составе Серхио Бускетса, который не смог доиграть поединок против Атлетико из-за перелома челюсти.

Месси "помог" игрокам Атлетико установить оригинальное достижение

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Тенас.

Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Умтити, Хуниор Фирпо, Мингеса.

Полузащитники: Бускетс, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкау, Де Йонг, Серхио Роберто, Мориба.

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле.

К слову, поединок между Леванте и Барселоной состоится уже завтра, 11 мая, начало встречи в 23:00.

Барселона – Атлетико: Мадрид ликует – худшие каталонцы за 56 лет, треснувшая челюсть, эффектная битва Месси и Суареса