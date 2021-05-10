Барселона объявила заявку на поединок с Леванте – Бускетс может сыграть после перелома челюсти
Барселона обнародовала список игроков, которые отправятся на поединок 36-го тура Ла Лиги против Леванте.
Рональд Куман заявил 23 игроков на выездной поединок против Леванте, сообщает официальный твиттер Барселоны. Отметим присутствие в составе Серхио Бускетса, который не смог доиграть поединок против Атлетико из-за перелома челюсти.
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Голкиперы: тер Штеген, Нето, Тенас.
Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Умтити, Хуниор Фирпо, Мингеса.
Полузащитники: Бускетс, Пьянич, Пуч, Педри, Тринкау, Де Йонг, Серхио Роберто, Мориба.
Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле.
К слову, поединок между Леванте и Барселоной состоится уже завтра, 11 мая, начало встречи в 23:00.
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