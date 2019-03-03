Рамос против Месси – "была кровь на губах": уволенный из Реала тренер и экс-судьи – за удаление, или Месть за Лео

Пожалуй, самый скандальный эпизод последнего Класико. Реал снова проиграл Барселоне, а Серхио Рамос в который раз вызвал бурю эмоций своим столкновением со звездным форвардом.

В конце первого тайма центрального матча чемпионата Испании капитан Мадрида в прыжке отмахнулся рукой в ​​лицо своему каталонскому визави. Рамос считает, что с Месси ничего не случилось, однако в Испании эпизод вызвал серьезную полемику. Так, судейский эксперт издания Marca, которое трудно заподозрить в особых симатиях к Барселоне, утверждает, что это чистая красная карточка. Экс-рефери Андухар Оливер объясняет, что Серхио ударил Лео рукой в ​​лицо: "Рефери ошибся, не выгнав Рамоса с поля".

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Более того, сразу 70% из более 125 тысяч проголосовавших читателей мадридской газеты считают, что Ундиано Мальенко необходимо было удалять капитана "сливочных". VAR должен был предупредить судью, что там было откровенное движение рукой и это ключ к самому суровому наказанию, считает бывший судья ФИФА Итурральде Гонсалес. По его мнению, подобные действия не оставляют никаких сомнений – только прямая красная.

Уволенный на этой неделе с поста тренера юношеской команды Реала Альваро Бенито, который после кубкового разгрома от Барселоны беспощадно раскритиковал лидеров главной команды Рамоса, Каземиро и Крооса, также оценил бы эпизод максимальным наказанием: "Нелегко судить, было ли это добровольное движение рукой. Трудно сказать точно, но думаю, что это красная".

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Жерар Пике по традиции внес 5 копеек от себя в горячую дискуссию. Защитник, который провел невероятный матч в субботу, высказался об эпизоде ​​в своем стиле не без юмора: "Рамос сказал мне, что контакт был совсем небольшой, но на губах Месси появилось кровотечение. Реал жалуется на судей, однако иногда они помогают ему. Это был акт агрессии. Мой друг Матеу Лаос (на самом деле Пике часто сетует на этого судью, – прим. "Футбол 24") работал сегодня за пультом VAR, но как-то не увидел этого. Чистая красная".

Интересно, что Рамосу и так досталось. Возможно, даже больше, чем Месси. Сначала Серхио получил в лицо от Клемана Лангле – этот эпизод можно было трактовать как откровенно грубую игру. За удары локтем в футболе удаляют частенько.

А затем еще и голкипер Барсы Тер Штеген, выбивая мяч кулаками, смачно приложился рукой и к лицу испанского защитника. У нас в УПЛ за такое пенальти назначают (вспомните недавний скандальный матч Мариуполь – Олимпик).

Наконец Рамос еще и дисквалификацию заработал, все-таки получив наказание, правда желтого цвета. Теперь Серхио пропустит не только ответный матч против Аякса в 1/8 Лиги чемпионов (за то, что получил 3 предупреждения), но и следующую игру чемпионата Испании в Вальядолиде (из-за 5-го "горчичника"). Затем он сможет сыграть с Сельтой, после чего наступит пауза на поединки национальных сборных. Так что Рамос в ближайшие почти 4 недели проведет максимум одну игру за Реал.

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