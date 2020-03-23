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Сетьен определился с будущим Дембеле в Барселоне

10:56 99 Читати українською
Сетьен определился с будущим Дембеле в Барселоне
Усман Дембеле / фото: Барселона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может не беспокоиться за свое будущее в каталонском клубе.

Француз не состоит в списке игроков, которые могут покинуть Камп Ноу во время летнего трансферного окна, утверждает Sport.es.

Барселона попытается использовать Дембеле для трансфера звезды Серии А

По информации издания, Барселона не планирует продавать Дембеле летом. Руководство клуба уверено, что форвард сможет принести пользу команде и доказать свой высокий уровень. Кроме того, на игрока рассчитывает Кике Сетьен, который возглавил каталонцев после отставки Эрнесто Вальверде.

Отмечается, что в случае восстановления текущего сезона и реабилитации француза он не будет участвовать в матчах, а сконцентрируется на подготовке к следующей кампании.

Напомним, из-за постоянных травм Дембеле смог сыграть только 10 матчей в сезоне 2019/20 и отметился одним голом.

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Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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