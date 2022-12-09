Гави мечтает играть за Барселону под 6 номером, но не имеет такого права, сообщает Marca. Причина в том, что Барселона не может зарегистрировать талант игроком первой команды из-за ограничений по зарплате.

Гави стал лучшим молодым игроком сезона

18-летний Гави пробился в основу Барсы, однако вынужден выступать под 30 номером. Клуб обещал юноше, что решит проблему в январе. Впрочем, для этого придется расчистить зарплатную ведомость трансферами.

Барселона продолжает страдать из-за финансовых проблем, хотя летом активировала несколько рычагов, которые позволили провести грандиозную трансферную кампанию. В этом сезоне Гави провел за Барсу 19 матчей.