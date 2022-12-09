Гаві мріє грати за Барселону під 6 номером, але не має такого права, повідомляє Marca. Причина в тому, що Барселона не може зареєструвати таланта гравцем першої команди через обмеження щодо зарплати.

Гаві став найкращим молодим гравцем сезону

18-річний Гаві пробився в основу Барси, однак змушений виступати під 30 номером. Клуб обіцяв юнаку, що розв'яже проблему в січні. Втім, для цього доведеться розчистити зарплатну відомість трансферами.

Барселона продовжує страждати через фінансові проблеми, хоча влітку активувала декілька важелів, які дали змогу провести грандіозну трансферну кампанію. У цьому сезоні Гаві провів за Барсу 19 матчів.