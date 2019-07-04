Барселона не хочет продавать Коутиньо, – агент бразильца

Киа Джурабчиан, агент хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо, поделился интересными деталями о будущем своего клиента.

"Недавно я разговаривал с Пепом Сегурой (спортивный директор Барселоны – прим.). Он сказал мне, что клуб не хочет продавать Коутиньо этим летом. Независимо от цены.

Коутиньо принял предложение ПСЖ и ожидает трансфера Неймара в Барселону

У нас не было никакого контакта с ПСЖ по Коутиньо", – цитирует агента RMC Sport.

В СМИ все чаще появляется информация, что Барса может включить 27-летнего бразильца в соглашение с ПСЖ о возврате Неймара в каталонский клуб.

В прошлом сезоне Примеры Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру