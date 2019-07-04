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Барселона не хоче продавати Коутінью, – агент бразильця

4 липня 12:35 757 Читать на русском
Барселона не хоче продавати Коутінью, – агент бразильця
Кіа Джурабчіан та Філіппе Коутінью / Фото Daily Mail

Кіа Джурабчіан, агент хавбека Барселони Філіппе Коутінью, поділився цікавими деталями щодо майбутнього свого клієнта.

"Нещодавно я розмовляв з Пепом Сегурою (спортивний директор Барселони – прим.). Він сказав мені, що клуб не хоче продавати Коутінью цього літа. Незалежно від ціни.

Коутінью прийняв пропозицію ПСЖ та очікує на трансфер Неймара в Барселону

У нас не було жодного контакту з ПСЖ щодо Коутінью", – цитує агента RMC Sport.

У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Барса може включити 27-річного бразильця в угоду з ПСЖ щодо повернення Неймара в каталонський клуб.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру

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Теги
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