Кіа Джурабчіан, агент хавбека Барселони Філіппе Коутінью, поділився цікавими деталями щодо майбутнього свого клієнта.

"Нещодавно я розмовляв з Пепом Сегурою (спортивний директор Барселони – прим.). Він сказав мені, що клуб не хоче продавати Коутінью цього літа. Незалежно від ціни.

Коутінью прийняв пропозицію ПСЖ та очікує на трансфер Неймара в Барселону

У нас не було жодного контакту з ПСЖ щодо Коутінью", – цитує агента RMC Sport.

У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Барса може включити 27-річного бразильця в угоду з ПСЖ щодо повернення Неймара в каталонський клуб.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Кіа Джурабчіан – сірий кардинал світу трансферів, який продав Коутінью, Вілліана і Тейшейру