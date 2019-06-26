Барселона нашла альтернативу де Лигту в Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф заинтересовал Барселону.
Барселона в поисках центрального защитника обратила внимание на игрока Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает Mundo Deportivo.
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По информации издания, шведский защитник произвел приятно впечатлил тренера Барселоны Вальверде в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отмечается, что в "блаугранас" имеют козырь в виде участия в Лиге чемпионов. Манчестер Юнайтед занял шестое место в АПЛ и пропустит главный европейский турнир.
В сезоне 2018/19 Линделёфа провел в составе "красных дьяволов" 31 матч, отличившись 1 забитым голом.
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