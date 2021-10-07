Барселона может приобрести Ориджи – форвард стал палачом каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов
7 октября 23:26 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Дивок Ориджи попал в сферу интересов Барселоны.
Ориджи предложили Барселоне, которая ищет усиления атаки из-за дефицита нападающих, сообщает Fichajes.
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Сам форвард планирует покинуть Ливерпуль, поскольку имеет мало игрового времени в текущем сезоне. Контракт Дивока с мерсисайдцами летом 2022 года, однако бельгиец готов уйти из клуба уже этой зимой.
Напомним, именно Ориджи стал палачом Барселоны в Лиге чемпионов 2018/19, оформив дубль в ворота каталонцев в ответном матче в рамках 1/2 финала.
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