Ориджи предложили Барселоне, которая ищет усиления атаки из-за дефицита нападающих, сообщает Fichajes.

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Сам форвард планирует покинуть Ливерпуль, поскольку имеет мало игрового времени в текущем сезоне. Контракт Дивока с мерсисайдцами летом 2022 года, однако бельгиец готов уйти из клуба уже этой зимой.

Напомним, именно Ориджи стал палачом Барселоны в Лиге чемпионов 2018/19, оформив дубль в ворота каталонцев в ответном матче в рамках 1/2 финала.

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