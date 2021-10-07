Барселона може придбати Оріджі – форвард став катом каталонців у півфіналі Ліги чемпіонів
7 жовтня 23:23 - Читать на русском
Форвард Ліверпуля Дівок Оріджі потрапив до сфери інтересів Барселони.
Оріджі запропонували Барселоні, яка шукає підсилення атаки через дефіцит нападників, повідомляє Fichajes.
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Сам форвард планує покинути Ліверпуль, оскільки має обмаль ігрового часу в поточному сезоні. Контракт Дівока з мерсисайдцями літом 2022 року, проте бельгієць готовий піти з клубу вже цієї зими.
Нагадаємо, саме Оріджі став катом Барселони у Лізі чемпіонів 2018/19, оформивши дубль у ворота каталонців у матчі-відповіді в рамках 1/2 фіналу.
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