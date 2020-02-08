Барселона может подписать Луиса Суареса на замену Луису Суаресу

Каталонский клуб нашел замену травмированному уругвайскому форварду во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Руководство Барселоны продолжает поиски нападающего, который смог бы заменить травмированного уругвайского форварда Луиса Суареса. Очередным кандидатом на вакантную должность стал его полный тезка – 22-летний колумбийский представитель Сарагосы Луис Суарес, права на которого принадлежат английскому Уотфорду, сообщает издание El Larguero.

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Срок аренды футболиста с командой Сегунды заканчивается в конце сезона – в июне 2020 года. Сообщается, что руководители каталонского клуба уже связались с представителями колумбийца.

В текущем сезоне Суарес принял участие в 24 матчах за Сарагосу и забил 14 голов. Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

Напомним, 33-летний уругвайский форвард каталонцев Луис Суарес в январе перенес операцию на правом колене, его восстановление займет около четырех месяцев.

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