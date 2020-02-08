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Барселона може підписати Луїса Суареса на заміну Луїсу Суаресу

12:40 804 Читать на русском
Барселона може підписати Луїса Суареса на заміну Луїсу Суаресу
Луїс Суарес / Фото з відкритих джерел

Каталонський клуб знайшов заміну травмованому уругвайському форварду у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Керівництво Барселони продовжує пошуки нападника, який зміг би замінити травмованого уругвайського форварда Луїса Суареса. Черговим кандидатом на вакантну посаду став його повний тезка – 22-річний колумбійський представник Сарагоси Луїс Суарес, права на якого належать англійському Уотфорду, повідомляє видання El Larguero.

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Термін оренди футболіста з командою Сегунди закінчується в кінці сезону – у червні 2020 року. Повідомляється, що очільники каталонського клубу вже зв'язались з представниками колумбійця.

У поточному сезоні Суарес взяв участь у 24 матчах за Сарагосу і забив 14 голів. Transfermarkt оцінює футболіста у 4,5 млн євро.

Нагадаємо, 33-річний уругвайський форвард каталонців Луїс Суарес у січні переніс операцію на правому коліні, його відновлення триватиме близько чотирьох місяців.

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Барселона Барселона Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Сарагоса Сарагоса
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