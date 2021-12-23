Ферран Торрес может стать лишь первой ласточкой переходов из Ман Сити в Барселону.

Кроме испанца, "блаугранас" заинтересован в услугах еще 3 игроков чемпиона Англии, сообщает AS со ссылкой на Eurosport.

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Речь идет о Канселу, Бернарду Силве и Стерлинге. Впрочем, пригласить кого-нибудь из этих игроков будет трудно. Дуэт португальцев играет ключевую роль в построениях Гвардиолы, а зарплата Стерлинга никак не вписывается в нынешнюю ведомость Барселоны. Руководство каталонцев имеет хорошие отношения с Ман Сити, однако доброта "горожан" может ограничиться одним Торресом.

Напомним, трансферное окно в Испании откроется 1 января. Барселона уже успела подписать Дани Алвеса и ждет возможности заявить 38-летнего бразильца.

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