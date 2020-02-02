Барселона – Леванте: стартові склади на матч Ла Ліги

Барселона в рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії приймає Леванте. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 22-го туру Ла Ліги Барселона – Леванте розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Грізманн, Фаті
Запасні: Пенья, Роберто, Умтіті, Фірпо, Кольядо, Пуч, Артур
Леванте: Айтор – Мірамон, Везу, Поштіго, Тоньо – Рочіна, Вукчевіч, Мелеро, Кампанья – Рохер, Моралес
Запасні: Карденас, Коке, Дуарте, Клерк, Барді, Майораль, Ернані
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