toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Барселона – Леванте: стартові склади на матч Ла Ліги

21:05 107 Читать на русском
Барселона – Леванте: стартові склади на матч Ла Ліги
Барселона – Леванте: стартові склади на матч Ла Ліги

Барселона в рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії приймає Леванте. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 22-го туру Ла Ліги Барселона – Леванте розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Мессі – перший гравець в іспанському футболі, який здобув 500 перемог з одним клубом

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Де Йонг – Мессі, Грізманн, Фаті

Запасні: Пенья, Роберто, Умтіті, Фірпо, Кольядо, Пуч, Артур

Леванте: Айтор – Мірамон, Везу, Поштіго, Тоньо – Рочіна, Вукчевіч, Мелеро, Кампанья – Рохер, Моралес

Запасні: Карденас, Коке, Дуарте, Клерк, Барді, Майораль, Ернані

Барселона розгромила Леганес: стильний вихід у чвертьфінал Кубка Іспанії, сирість проекту Сетьєна та вечірка Мессі

blog_ava
Неймар розкішно помстився супернику за фол – нетиповий вчинок бразильця
10:03
6020
Теги
Головне Іспанія Барселона Барселона Леванте Леванте Барселона - Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Удінезе
21:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук