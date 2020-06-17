Барселона не без труда переиграла Леганес – Фати и Месси сделали праздник в первом матче на Камп Ноу после карантина

В рамках поединка 29-го тура Ла Лиги Леганес не смог зацепиться за очки на Камп Ноу.

Кике Сетьен по сравнению с предыдущим матчем сделал несколько изменений в составе, выпустив в основу Ракитича, Артура, Фирпо и Фати, а кроме того из дисквалификации в центр обороны вернулся Лангле. После разгрома Мальорки шансов Леганесу не давали – публика перед телевизорами ожидала бодрый погром. Но не тут-то было.

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Первый тайм получился очень скучным, а лучшие моменты в нём создали гости. Вот так на 13-й минуте в контратаку вылетал Эрасо, который, однако, вместо удара с близкой дистанции начал обыгрывать и потерял мяч. Впрочем, его сразу сбросили на Герреро, выстрелившего мимо тер Штегена – Лангле вынес мяч с линии ворот!

Через две минуты Герреро уже и в шттангу попал, пробив с правой края вратарской в ​​дальний угол. Барса ничем не отвечала до 30-й минуты, когда произошел первый удар по воротам Леганеса – это Гризманн замкнул подачу Ракитича, но получилось крайне неточно. Впрочем, каталонцы на тот момент держали мяч около 80% игрового времени, заставив соперника обороняться всей командой. Обострять не удавалось, но на 42-й минуте защитники Леганеса не выдержали: Фирпо отборолся на углу штрафной, откатил мяч на линию, а Фати выстрелом в дальний угол вывел Барсу вперед – 1:0. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый, хотя тренеры провели атакующие замены. У Леганеса вышел Ассале, а Сетьен на 54-й минуте бросил в бой Суареса и Семеду, позже добавив к ним и Видаля. Это вообще никак не помогало: за первые 20 минут в активе обеих команд было всего по одному простенькому удару в створ – пробивали Ассале и Месси (со штрафного). Леганес не собирался идти вперёд, а Барселона, похоже, и не знала, что делать дальше. Дело в свои руки пришлось брать Месси: так, на 65-й минуте он организовал гол, разогнав атаку разрезным пасом под прострел Семеду на Гризманна – быть бы 2: 0, если бы не офсайд!

Барселона не сбавила обороты, и уже на 68-й Месси, обыгравшись с Суаресом при вхождении в штрафную, был сбит Рубеном Пересом. Арбитр назначил пенальти, а Лео уверенно его реализовал – 2:0! Игра, фактически, была сделана, поэтому Сетьен выпустил на поле Умтити и Пуча.

Следующие 10 минут встречи ничем интересным не запомнились, но в эндшпиле стало интереснее. Так, Ракитич пробивал со штрафного мимо дальней девятки, а Карильо метров с 18-ти стрелял рядом с левой штангой – каталонцы откровенно прозевали нападающего в зоне между центрбеками. Был также выход Пуча один на один и его мощный выстрел с линии штрафной – оба раза спасал Куэльяр. Леганес огрызнулся ударом Кевина Родригеса со штрафного – тер Штеген исполнил красивый сейв. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 2:0.

Таким образом, Барселона набрала 64 очка, оставшись на первой позиции в турнирной таблице и оторвавшись от Реала на пять зачетных баллов – впрочем, мадридцы свой матч ещё не сыграли. Леганес, имея 23 пункта в активе, находятся на последней строчке. До спасительной семнадцатой не хватает трех очков.

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