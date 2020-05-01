Сетьен даст второй шанс еще одной опальной звезде Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен может возродить некоторых игроков, которые не входили в планы его предшественников.

Наставник каталонского клуба рассчитывает не только на Филиппе Коутиньо, но и на Усмана Дембеле, утверждает Mundo Deportivo.

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Сетьен имел серьезные планы относительно француза сразу после своего назначения, но все испортила очередная травма. Остановка сезона подарила Дембеле надежду все же показать себя перед новым тренером. Если матчи возобновятся, то чемпион мира точно получит поддержку Сеттьена и свою роль в долгосрочных планах "блаугранас".

Добавим, что в нынешнем сезоне Усман Дембеле провел всего 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 мяч. Последний раз нападающий выходил на поле еще в ноябре.

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