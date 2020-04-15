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Барселона и Реал претендуют на Канте – у каталонцев есть весомый козырь

11:37 49 Читати українською
Барселона и Реал претендуют на Канте – у каталонцев есть весомый козырь
Н'Голо Канте / ФК Челси

Полузащитник Челси Н'Голо Канте может столкнуться с извечным выбором – Реал или Барселона.

Испанские гранды поборются за чемпиона мира, контракт которого рассчитан до 30 июня 2023 года. Недавно Челси установил ценник за Канте – лондонцы готовы отпустить своего лидера за не такую ​​уж и серьезную сумму.

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Главным претендентом на 29-летнего Канте называют Барселону. Каталонцы находятся в поисках центрального хавбека мирового уровня, а действующий чемпион мира является идеальным вариантом. "Сине-гранатовые" готовы включить в сделку своего вингера Филлипе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Сезон 2019/20 бразилец проводит на правах аренды в Баварии, но мюнхенский клуб пока не планирует выкупать права на Коутиньо. Барселона, которая не сильно рассчитывает на вингера, готова отдать его в Челси в обмен на Канте – очевидно, что придется еще и доплатить.

Интересно, что абсолютное большинство читателей издания поддерживают такой обмен для Барсы.

Правда, конкуренцию каталонцам составит мадридский Реал. Королевский клуб также не прочь усилиться опытным французом, а Зинедин Зидан хочет видеть в составе "бланкос" своего соотечественника, который бы стал дополнением для Каземиро в центре поля.

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