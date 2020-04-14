toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Челси повесил ценник на Канте – уход чемпиона мира приобретает реальные очертания

18:22 60 Читати українською
Челси повесил ценник на Канте – уход чемпиона мира приобретает реальные очертания
Н'Голо Канте / Reuters

Лондонский Челси определился с суммой, за которую готов расстаться с лидером центра поля – Н'Голо Канте.

"Синие" готовы расстаться с чемпионом мира за 70 млн евро, сообщает L'Equipe.

Челси сенсационно готов попрощаться с лидером, – 90min

Это почти вдвое больше суммы, которую Челси отдал за Канте Лестеру. Основным претендентом на хавбека французское издание называет Ювентус, который тренирует экс-наставник лондонцев Маурицио Сарри. Также мониторят ситуацию вокруг 29-летнего француза ПСЖ и мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Кампания 2019/20 – четвертая для французского полузащитника в Лондоне.

Партнер ван Дейка, форвард Гвардиолы, трудяга из Атлетико – 6 самых недооцененных мастеров Европы

blog_ava
Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому гранду
12:41
341
Теги
Англия Трансферы Н'Голо Канте Н'Голо Канте Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
43
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук