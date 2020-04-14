Челси повесил ценник на Канте – уход чемпиона мира приобретает реальные очертания

Лондонский Челси определился с суммой, за которую готов расстаться с лидером центра поля – Н'Голо Канте.

"Синие" готовы расстаться с чемпионом мира за 70 млн евро, сообщает L'Equipe.

Челси сенсационно готов попрощаться с лидером, – 90min

Это почти вдвое больше суммы, которую Челси отдал за Канте Лестеру. Основным претендентом на хавбека французское издание называет Ювентус, который тренирует экс-наставник лондонцев Маурицио Сарри. Также мониторят ситуацию вокруг 29-летнего француза ПСЖ и мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Кампания 2019/20 – четвертая для французского полузащитника в Лондоне.

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