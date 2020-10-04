Хавбек Хуссем Ауар та форвард Мемфіс Депай залишаться у складі "ткачів", стверджує RMC Sport.

Ліон офіційно завершив підписання Пакета

Упродовж всього трансферного вікна не вщухали чутки навколо зірок півфіналіста Ліги чемпіонів. Ауара хотів Арсенал, а Рональд Куман кликав Депая в Барселону. Втім, Ліон вмовив гравців залишитися в команді принаймні на ще один сезон. Очікується, що вони обоє будуть у складі на нинішній матч Ліги 1 проти Марселя.

Додамо, що контракт Депая з "ткачами" завершується наступного літа, нинішня ціна форварда за Transfermarkt – 44 млн євро. Угода Ауара розрахована до літа 2023-го, хавбека оцінюють у 49,5 млн.

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