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Барселона і Аякс дійшли фінальної стадії у перемовинах щодо трансферу Де Лігта, – Mundo Deportivo

11 травня 15:51 666 Читать на русском
Барселона і Аякс дійшли фінальної стадії у перемовинах щодо трансферу Де Лігта, – Mundo Deportivo
Маттейс Де Лігт / AS

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт в кроці від переходу до Барселони.

Барселона і Аякс вийшли на останню стадію перемовин щодо трансферу Де Лігта, передає Mundo Deportivo.

Трансфер Де Лігта в Барселону затягується через непомірні апетити Райоли

Повідомляється, що керівництво команд узгоджують останні деталі можливого трансферу. Додамо, що агент захисника Міно Райола був помічений вчора в Барселоні, ймовірно для обговорення переходу Де Лігта.

До слова, у поточному сезоні 19-річний капітан провів за нідерландську команду 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Аякс Аякс Міно Райола
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