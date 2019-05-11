Барселона і Аякс дійшли фінальної стадії у перемовинах щодо трансферу Де Лігта, – Mundo Deportivo

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт в кроці від переходу до Барселони.

Барселона і Аякс вийшли на останню стадію перемовин щодо трансферу Де Лігта, передає Mundo Deportivo.

Трансфер Де Лігта в Барселону затягується через непомірні апетити Райоли

Повідомляється, що керівництво команд узгоджують останні деталі можливого трансферу. Додамо, що агент захисника Міно Райола був помічений вчора в Барселоні, ймовірно для обговорення переходу Де Лігта.

До слова, у поточному сезоні 19-річний капітан провів за нідерландську команду 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів