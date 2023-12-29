Барселона нацелилась на полузащитника Жирона Алейшу Гарсию, которого хотят подписать в ближайшее время.

Команда Мичела удачно выступает в Ла Лиге и совсем не удивительно, что игроки "красно-белых" попали на радары именитых топ-клубов.

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Как сообщает Жерар Ромеро, Барселона зимой попытается подписать полузащитника Жироны Алейшу Гарсию. Хави и руководство "блаугранас" оценили то, что испанец откровенно признавался в интервью, что хотел бы играть за "гранатовых". В контракте Гарсии прописана клаусула, которая составляет 20 миллионов евро. Барселона может предложить Жироне игрока+деньги в обмен на Алейшу.

Напомним, что Гарсия выступает за "красно-белых" с 2021 года. Его действующее соглашение действует до 2026 года. В общем Алейш Гарсия сыграл за Жирону 150 матчах, в которых забил девять голов и отдал 19 результативных передач.

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