У защитника Аякса Нуссаира Мазрауи есть шанс переехать на Камп Ноу уже в январе. Каталонцы не хотят ждать завершения сезона, когда марокканец станет свободным агентом.

"Сине-гранатовые" хотят подписать Мазрауи в зимнее трансферное окно, ведь отдают себе отчет, что летом за 24-летнего защитника Аякса и сборной Марокко развернется настоящая борьба. Барса готова включить в сделку Сержиньо Деста, который в 2020-м перебрался в испанскую команду именно из Аякса.

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Сейчас американец восстанавливается от повреждения, но Хави не видит его в составе и готов отпустить. Дест также не прочь сменить клуб, чтобы получать игровую практику перед ЧМ-2022. Аякс выглядит для правого защитника приемлемым вариантом – тем более, что амстердамцы, в отличие от Барселоны, продолжают выступления в Лиге чемпионов, информирует AS.

Аякс смирился, что Мазрауи уйдет летом бесплатно, но не планировал продавать его в январе. Однако возможное возвращение 21-летнего Деста может изменить ситуацию. Хорошие отношения между клубами могут ускорить завершение сделки. В случае перехода марокканец будет конкурировать с Дани Алвесом за место на позиции правого защитника.

Мазрауи в сезоне 2021/22 сыграл в составе Аякса 21 матч – 4 гола и 3 ассиста. Дест провел за Барселону 16 поединков, в которых отдал 3 голевых передачи. Контракт американца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2025-го.

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