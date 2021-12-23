Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї має шанс переїхати на Камп Ноу вже у січні. Каталонці не хочуть чекати завершення сезону, коли марокканець стане вільним агентом.

"Синьо-гранатові" хочуть підписати Мазрауї у зимове трансферне вікно, адже усвідомлюють, що влітку за 24-річного оборонця Аякса і збірної Марокко розгорнеться справжня боротьба. Барса готова включити в угоду Сержиньйо Деста, який у 2020-му перебрався в іспанську команду саме з Аякса.

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Зараз американець відновлюється від пошкодження, але Хаві не бачить його у складі та готовий відпустити. Дест також не проти змінити клуб, щоб отримувати ігрову практику перед ЧС-2022. Аякс виглядає для правого захисника прийнятним варіантом – тим більше, що амстердамці, на відміну від Барселони, продовжують виступи в Лізі чемпіонів, інформує AS.

Аякс змирився, що Мазрауї піде влітку безкоштовно, але не планував продавати його в січні. Однак можливе повернення 21-річного Деста може змінити ситуацію. Хороші стосунки між клубами можуть пришвидшити завершення угоди. У випадку переходу марокканець конкуруватиме з Дані Алвесом за місце на позиції правого захисника.

Мазрауї у сезоні 2021/22 зіграв у складі Аякса 21 матч – 4 голи і 3 асисти. Дест провів за Барселону 16 поєдинків, у яких віддав 3 гольові передачі. Контракт американця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2025-го.

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