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Барселона готовит два варианта замены Вальверде после отказа Хави

12 января 19:00 623 Читати українською
Барселона готовит два варианта замены Вальверде после отказа Хави
Кике Сетьен / AFP

Барселона может вскоре назначить нового главного тренера, несмотря на неудачные переговоры с Хави.

Каталонский гранд подготовил два варианта развития событий после возможного увольнения Вальверде, информирует Cadena SER.

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Первый – назначение до конца сезона Хавьера Гарсии Пимьенты, который сейчас работает с Барселоной Б. В таком случае переговоры с Хави возобновятся летом. Второй – выбор нового постоянного тренера на замену Вальверде. Среди главных кандидатов фигурируют имена экс-тренера Бетиса Кике Сетьена и Габриэля Милито, который защищал цвета "блаугранас" в статусе игрока, а теперь возглавляет Эстудиантес.

Напомним, Барселона назначила Вальверде летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея - два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

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Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Эстудиантес Эстудиантес Габриэль Милито Габриэль Милито
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