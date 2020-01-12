Барселона готовит два варианта замены Вальверде после отказа Хави

Барселона может вскоре назначить нового главного тренера, несмотря на неудачные переговоры с Хави.

Каталонский гранд подготовил два варианта развития событий после возможного увольнения Вальверде, информирует Cadena SER.

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Первый – назначение до конца сезона Хавьера Гарсии Пимьенты, который сейчас работает с Барселоной Б. В таком случае переговоры с Хави возобновятся летом. Второй – выбор нового постоянного тренера на замену Вальверде. Среди главных кандидатов фигурируют имена экс-тренера Бетиса Кике Сетьена и Габриэля Милито, который защищал цвета "блаугранас" в статусе игрока, а теперь возглавляет Эстудиантес.

Напомним, Барселона назначила Вальверде летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея - два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.

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