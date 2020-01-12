Барселона готує два варіанти заміни Вальверде після відмови Хаві

Барселона може незабаром призначити нового головного тренера попри невдалі переговори з Хаві.

Каталонський гранд підготував два варіанти розвитку подій після можливого звільненя Вальверде, інформує Cadena SER.

Луїс Суарес отримав шокуючий вердикт лікарів – Барселона шукає нового форварда

Перший – призначення до кінця сезону Хав'єра Гарсії Пім'єнти, який наразі працює з Барселоною Б. У такому разі переговори з Хаві відновляться влітку. Другий – вибір нового постійного тренера на заміну Вальверде. Серед головних кандидатів фігурують імена екс-тренера Бетіса Кіке Сетьєна та Габріеля Міліто, який захищав кольори "блаугранас" у статусі гравця, а тепер очолює Естудіантес.

Нагадаємо, Барселона призначила Вальверде влітку 2017 року. Під його керівництвом команда виграла чотири трофеї – два чемпіонати, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше