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Барселона готує два варіанти заміни Вальверде після відмови Хаві

19:00 687 Читать на русском
Барселона готує два варіанти заміни Вальверде після відмови Хаві
Кіке Сетьєн / AFP

Барселона може незабаром призначити нового головного тренера попри невдалі переговори з Хаві.

Каталонський гранд підготував два варіанти розвитку подій після можливого звільненя Вальверде, інформує Cadena SER.

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Перший – призначення до кінця сезону Хав'єра Гарсії Пім'єнти, який наразі працює з Барселоною Б. У такому разі переговори з Хаві відновляться влітку. Другий – вибір нового постійного тренера на заміну Вальверде. Серед головних кандидатів фігурують імена екс-тренера Бетіса Кіке Сетьєна та Габріеля Міліто, який захищав кольори "блаугранас" у статусі гравця, а тепер очолює Естудіантес.

Нагадаємо, Барселона призначила Вальверде влітку 2017 року. Під його керівництвом команда виграла чотири трофеї – два чемпіонати, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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