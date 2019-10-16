Барселона готова продати Коутінью

В таборі Барселони більше не зацікавлені у послугах Філіппе Коутінью.

Філіппе Коутінью влітку може стати повноцінним гравцем Баварії, повідомляє Diario AS.

Баварія викупить контракт Коутінью у Барселони, – іспанські ЗМІ

Зараз бразилець виступає за мюнхенців на правах оренди, а його контракт належить Барселоні. Каталонський клуб має намір продати 27-річного хавбека і Баварія має для цього пріоритетне право викупу за 120 млн євро.

Німецький гранд задоволений виступами свого новачка, тому трансфер виглядає цілком ймовірним. Проте "блаугранас" можуть розглянути трансфер Філіппе в АПЛ, якщо Баварія відмовиться викуповувати гравця.

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