Барселона готова продати Коутінью

Євро-2020 — 18:42 14078
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Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЄвро-2020 — 13:55 7456
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Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІУкраїна — 11:01 11321
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів ЄвропиЄвро-2020 — 15 жовт 43357
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Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020Євро-2020 — 15 жовт 22541