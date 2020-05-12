Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого форварда

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер став альтернативним варіантом для "блаугранас", які відчайдушно намагаються підписати центрфорварда.

Не секрет, що пріоритетним варіантом для Барселони є нападник Інтера Лаутаро Мартінес, який і сам хоче перебратися до лав "блаугранас". Втім, бажання як каталонців, так і самого гравця ще нічого не означає – достатньо згадати минулорічний приклад з трансферною сагою імені Неймара.

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Враховуючи складнощі у перемовинах з Інтером, Барса готова розглянути варіант підписання нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, клаусула якого складає 60 млн євро проти 111 за Лаутаро. Це може стати вирішальним чинником у виборі форварда, який стане основним кандидатом на переїзд в Іспанію, повідомляє Mundo Deportivo.

Також на 24-річного форварда збірної Німеччини претендує Ліверпуль, який раніше називали фаворитом у боротьбі за Вернера. Каталонці готові включити в угоду деяких своїх футболістів – серед них називають Івана Ракітіча, Артура, Самюеля Умтіті та Артуро Відаля.

Контракт Вернера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні форвард забив 27 голів та віддав 12 асистів у 36 матчах.

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