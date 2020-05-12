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Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого форварда

11:48 898 Читать на русском
Барселона готова відмовитися від Лаутаро та схиляється до підписання іншого форварда
Лаутаро Мартінес / ФК Інтер

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер став альтернативним варіантом для "блаугранас", які відчайдушно намагаються підписати центрфорварда.

Не секрет, що пріоритетним варіантом для Барселони є нападник Інтера Лаутаро Мартінес, який і сам хоче перебратися до лав "блаугранас". Втім, бажання як каталонців, так і самого гравця ще нічого не означає – достатньо згадати минулорічний приклад з трансферною сагою імені Неймара.

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Враховуючи складнощі у перемовинах з Інтером, Барса готова розглянути варіант підписання нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, клаусула якого складає 60 млн євро проти 111 за Лаутаро. Це може стати вирішальним чинником у виборі форварда, який стане основним кандидатом на переїзд в Іспанію, повідомляє Mundo Deportivo.

Також на 24-річного форварда збірної Німеччини претендує Ліверпуль, який раніше називали фаворитом у боротьбі за Вернера. Каталонці готові включити в угоду деяких своїх футболістів – серед них називають Івана Ракітіча, Артура, Самюеля Умтіті та Артуро Відаля.

Контракт Вернера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні форвард забив 27 голів та віддав 12 асистів у 36 матчах.

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